(ANSA) - MILANO, 27 GEN - Borse di Asia e Pacifico in positivo mentre le valute si sono stabilizzate, dopo un lunedì volatile in cui i mercati hanno riacquistato una certa stabilità in seguito alle speculazioni su un possibile intervento sullo yen. Anche le Borse europee sono attese con il segno più. Sono contrastati, invece, i future su Wall Street. Gli investitori, peraltro, si preparano ad affrontare una settimana intensa per gli utili dei tecnologici statunitensi. Le azioni sudcoreane hanno registrato un forte rialzo (Seul +2,73%), dopo aver invertito le perdite iniziali causate dai timori sui dazi. Tra le altre Piazze Tokyo chiude a +0,85%, Hong Kong, a scambi in corso, sale dell'1,33%. Caute Shanghai (+0,17%) e Shenzhen (-0,10%). Tra i macro, in agenda dagli Usa l'indice manifatturiero Fed Richmond e la fiducia dei consumatori. Prevista poi l'asta Treasury a 5 anni. Per i conti delle aziende in calendario quelli di Lvmh. (ANSA).