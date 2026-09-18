(ANSA) - MILANO, 18 SET - Le Borse in Asia superano la prova delle 'tre streghe', ovvero la scadenza di contratti derivati legati ad azioni, opzioni su indici e future in scadenza. Tokyo sale dell'1,6%, Hong Kong dello 0,98%, Shanghai dello 0,87%, Seul del 2,66 per cento. La buona intonazione di Wall Street si è estesa all'Asia, grazie a un ulteriore calo dei prezzi del petrolio che ha alimentato l'ottimismo sul contenimento dell'inflazione. Lo yen si è indebolito dopo che la Banca del Giappone ha alzato i tassi di interesse e l'indice che riassume la regione, il Msci è salito dello 0,8% dopo che l'indice S&P 500 e il Nasdaq 100 hanno registrato la loro migliore giornata dall'inizio di agosto. A rafforzare il tono positivo, il petrolio in discesa per il terzo giorno consecutivo, con l'attenzione degli operatori rivolta al prossimo ciclo di negoziati sulla guerra tra Stati Uniti e Iran. (ANSA).