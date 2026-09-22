(ANSA) - MILANO, 22 SET - Le Borse salgono spinte dall'IA e dagli investimenti sul settore tecnologico, l'indice Msce All Country World, il più ampio indicatore azionario globale, è salito per il quarto giorno consecutivo, raggiungendo il massimo delle ultime due settimane. In Asia però fa da freno il rimbalzo dei prezzi del petrolio che attenua in parte la propensione al rischio. Tokyo è rimasta chiusa per una festa nazionale, l'Autumnal Equinox Day; Hong Kong è piatta (+0,03%), Shanghai ha segno meno (-0,04%) e l'indice Shenzhen cede lo 0,25% ma Seul sale dello 0,15 per cento. (ANSA).