(ANSA) - MILANO, 13 AGO - Le borse asiatiche, trainate dai produttori di chip, tornano a correre e globalmente tutti i mercati hanno esteso i guadagni dopo il report sull'inflazione statunitense che ha attenuato le preoccupazioni per un imminente aumento dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve. L'indice MSCI All Country World, il più ampio indicatore azionario globale, è salito dello 0,1%, sfiorando il suo massimo storico intraday, aggiornato la scorsa settimana. L'indice Asia-Pacifico ha guadagnato quasi l'1% mentre i future indicano che i rialzi si intensificheranno in Europa. Nel frattempo, lo yen si è rafforzato dello 0,1% a 159,25 per dollaro. Ciò è avvenuto dopo che indiscrezioni vedono il governo del Primo Ministro Sanae Takaichi a favore di un aumento dei tassi a breve termine da parte della Banca del Giappone, con la prossima mossa probabile a settembre o ottobre. Tokyo ha guadagnato l'1,2%, Shanghai e Shenzhen lo 0,21% trainate da Lenovo (+20% dopo i conti trimestrali). Seul è in ripresa, dopo il 'sell off' di luglio, guadagna il 2,9% (dopo essere cresciuta in corso di seduta fino a +4,8%) trainata da SK Hynix e Samsung mentre Hong Kong si sta muovendo in direzione opposta (-0,10%), una strategia tipica secondo gli analisti di Bloomberg ("lungo su Corea, corto su Hong Kong"). (ANSA).