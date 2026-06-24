(ANSA) - MILANO, 24 GIU - I mercati azionari globali hanno ritrovato una certa stabilità, dopo il crollo del settore tecnologico. L'indice Msci All Country World è rimasto pressoché invariato, mentre l'indice azionario di riferimento asiatico si è stabilizzato dopo un'iniziale indecisione. Il contesto volatile dei mercati è focalizzato sugli attesi risultati trimestrali del produttore di chip di memoria Micron Technology che potrebbero fornire indicazioni cruciali sul fatto che la domanda di infrastrutture in IA rimanga sufficientemente forte da sostenere il rally di quest'anno. Da segnalare il recupero di Seul (+3,7%) dopo le pesanti perdite subite nella seduta precedente, con anche i principali produttori di chip Samsung e SK Hynix in ripresa. Tra le altre Piazze è invece debole Tokyo (-0,65%), è piatta Shanghai +0,03%). Positive Hong Kong (+0,45%) e Shenzhen (+0,72%). I mercati europei sono attesi in prevalenza deboli mentre i future sugli Stati Uniti sono in ordine sparso. Oltre che su Micron Technology la lente è a domani con il dato Pce core, la misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, con stime di un'ulteriore lieve accelerazione. (ANSA).