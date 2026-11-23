(ANSA) - MILANO, 23 NOV - Borse di Asia e Pacifico in calo con le vendite sui titoli tecnologici e dei semiconduttori che hanno accentuato i timori sulle valutazioni nel settore dell'IA e sul crescente indebitamento utilizzato per finanziare gli investimenti nei data center. Questo nonostante il rimbalzo dei futures azionari statunitensi a seguito delle forti perdite settimanali registrate a Wall Street. L'attesa è positiva anche per gli indici europei. Chiusa Tokyo che celebra il ringraziamento, la lente resta su Seul che perde oltre il 3% mentre sono deboli Hong Kong (-0,12%) e Taiwan (-0,18%) . Tiene Shanghai (+0,15%) mentre Shenzhen sale del 2,3%. Per i macro in agenda gli indici Pmi relativi alle aspettative dei direttori acquisti del settore manifatturiero e dei servizi di Francia, Germania, dal Regno Unito e dall'Eurozona. In arrivo nel pomeriggio gli analoghi dati americani. Le stime degli analisti sono positive e prevedono una conferma della fase di espansione economica in atto. (ANSA).