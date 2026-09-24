(ANSA) - MILANO, 24 SET - Secondo giorno consecutivo di calo sulle Borse asiatiche con la rinnovata pressione esercitata dagli elevati prezzi del petrolio e dai rendimenti obbligazionari statunitensi. L'indice Msci Asia Pacific ha perso fino allo 0,7%, con i titoli cinesi (-1,07%) e australiani (-0,72%) tra i peggiori della regione. Le azioni giapponesi sono salite con la riapertura dei mercati dopo una festività di tre giorni ma a fine seduta il Topix ha perso lo 0,39 per cento. La Corea del Sud è rimasta chiusa per festività. I guadagni della settimana si stanno così rapidamente dissolvendo, con le Borse anche in Europee destinate a seguire Wall Street al ribasso. I timori di inflazione stanno scuotendo i mercati mentre cresce la convinzione che i tassi di interesse dovranno continuare a salire, soprattutto considerando che l'economia si mantiene ancora solida. I future sull'Euro Stoxx 50 scendono dello 0,4%. Sotto i riflettori gli analisti mettono i titoli automobilistici, dopo i dati sulle immatricolazioni di nuove auto in Europa ad agosto. (ANSA).