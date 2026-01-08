(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Seduta debole per le Borse in asia, per il secondo giorno consecutivo. Hong Kong (-1,2%) ha contagiato anche gli altri listini e le tensioni tra Giappone (-1,6%) e Cina pesano sui mercati azionari, Shanghai ha perso lo 0,07% e Shenzhen, il listino tecnologico, ha chiuso in rialzo (+0,17%) dopo la decisione di aprire alle importazioni dei chip di Nvidia. La stessa notizia sembra positiva per gli Usa, ocn i future sugli indici americani che pareggiano mentre in Europa la seduta sembra destinata al ribasso, con i future sull'Euro Stoxx 50 deboli (-0,06%). (ANSA).