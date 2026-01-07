(ANSA) - MILANO, 07 GEN - Borse di Asia e Pacifico in prevalenza i in calo dopo i forti rialzi registrati all'inizio della settimana. In controtendenza Seul (+0,75%) che ha raggiunto nuovi massimi storici, sostenuta dal rinnovato ottimismo sull'intelligenza artificiale. Vendite, invece, a Tokyo sul Nikkei (-1,06%) e su Hong Kong (-1,05%). Poco mosse le Piazze cinesi (Shanghai +0,05%, Shenzhen +0,11%). Le tensioni geopolitiche hanno accentuato il clima di cautela in Asia dopo che la Cina ha dichiarato di aver imposto controlli immediati sulle esportazioni verso il Giappone di articoli che potrebbero avere un uso militare. Il faro dei mercati resta sempre sul Venezuela dopo il blitz nel fine settimana degli Stati Uniti con la destituzione e l'arresto di Maduro. I mercati europei sono così attesi contrastati mentre i future su Wall Street sono in prevalenza in rosso. Per i macro in agenda c'è l'inflazione con il dato preliminare di dicembre di Italia ed eurozona, dove la dinamica dei prezzi dovrebbe rallentare dal 2,1% al 2%. Negli Usa arriveranno i primi dati sul lavoro, con la variazione Adp degli occupati nel settore privato, attesa in crescita di 48 mila unità dopo il calo di 32 mila di novembre, seguiti dai dati Jolts sull'offerta di posti di lavoro, visti in crescita a 7,726 milioni. Dagli Stati Uniti sono attesi anche l'indice Ism dei servizi di dicembre e gli ordini di fabbrica e di beni durevoli di ottobre. (ANSA).