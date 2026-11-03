(ANSA) - MILANO, 03 NOV - I mercati azionari asiatici registrano un calo, sulla scia dell'intensificarsi delle vendite nel settore statunitense dei semiconduttori e della crescente cautela degli investitori in vista delle elezioni di metà mandato negli Stati Uniti. L'indice MSCI Asia Pacific ha ceduto l'1,1%, con il Kospi sudcoreano - fortemente esposto al comparto tecnologico - in ribasso del 3,6%. I mercati cinesi hanno chiuso in calo (Shanghai -0,8%, Shenzhen -1,15%), nonostante la banca centrale abbia dichiarato che incoraggerà gli istituti finanziari a fare un maggiore ricorso a strumenti di sostegno al mercato azionario, ottimizzandone al contempo le condizioni, nel tentativo delle autorità di rafforzare la stabilità del mercato. I mercati giapponesi sono rimasti chiusi per festività. (ANSA).