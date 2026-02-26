(ANSA) - MILANO, 26 FEB - Asia in calo, con l'eccezione di Tokyo sostenuta dal rimbalzo delle banche e futures azionari europei e statunitensi sulla difensiva. Gli investitori hanno reagito con tiepido entusiasmo agli utili di Nvidia, nonostante l'azienda abbia fornito previsioni di vendita superiori alle stime. Le azioni giapponesi hanno guadagnato lo 0,97% (Topix), terzo giorno consecutivo di rialzo. Più cauto il Nikkei dove si concentrano i produttori di chip che tiene in rialzo dello 0,29%, come lo Shenzen ((+0,3%); in calo Hong Kong (-1,01%), Shanghai (-0,19%) e Singapore (-0,77%). "Le azioni dei chip stanno subendo un calo dopo il rally - commenta un analista - Gli utili di Nvidia sono stati positivi, ma queste aspettative erano già ampiamente scontate". I futures sugli indici azionari per l'indice tecnologico Nasdaq 100 cedono lo 0,2% mentre sono appena sopra la parità quelli sull'Euro Stoxx 50 (+0,01%) e volatili quelli sugli indici delle principali piazze europee, in un sentiment di mercato ancora fragile. Intanto l'euro si apprezza leggermente sul dollaro (1,81) per il secondo giorno; l'oro sale, sfiorando i 5.200 dollari l'oncia, il Bitcoin scende dell'1 per cento e il petrolio (Wti) guadagna lo 0,11% a 65,49 dollari. (ANSA).