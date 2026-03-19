(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Borse di Asia e Pacifico in caduta con Tokyo in testa dopo che la Boj, la banca centrale giapponese, ha lasciato i tassi di interesse invariati segnalando la crescente incertezza sull'inflazione. Tokyo in chiusura lascia sul terreno il 3,38%. Hong Kong perde oltre il 2%, Shenzen il 2,27%, Shanghai l'1,39%, Seul il il 2,7%. Anche l'impennata dei prezzi del petrolio e l'escalation del conflitto in Medio Oriente alimentano ulteriori i timori sulle prospettive economiche globali. Al clima generale ha contribuito poi il messaggio restrittivo da parte della Federal Reserve mentre oggi è attesa la Bce. L'Europa è prevista in rosso, così come sono negativi i future su Wall Street. (ANSA).