(ANSA) - MILANO, 02 OTT - Andamento contrastante per le Borse di Asia e Pacifico, con gli investitori che hanno adottato un atteggiamento cauto in vista dei dati chiave sull'occupazione negli Stati Uniti. Numeri che potrebbero influenzare le aspettative sul percorso dei tassi d'interesse della Federal Reserve, mentre i rendimenti obbligazionari elevati e i prezzi del petrolio hanno pesato sulla propensione al rischio. L'indice Nikkei 225 giapponese cede attorno al punto percentuale mentre ad Hong Kong l'Hang Seng è in calo del 3% a 23.900 punti sui minimi da 11 settimane. A pesare più di tutti l'indice dei tecnologici in ribasso del 2,5%. A Seul il Kospi è in un leggero rialzo dello 0,3%, dopo aver oscillato tra guadagni e perdite. Chiuse le Piazze cinesi per la 'Golden Week'. La riapertura l'8 ottobre. L'Europa è attesa positiva, così come lo sono i future su Wall Street. (ANSA).