(ANSA) - MILANO, 18 GIU - Listini di borsa contrastati in Asia e Pacifico all'indomani dei tassi Fed invariati e della sigla del presidente Usa Donald Trump in calce all'accordo con l'Iran. Tokyo guadagna in chiusura l'1,65%, Seul il 2,61% e Sidney cede lo 0,62%. Ancora aperte Hong Kong (-2,04%), Shanghai (-0,19%, Mumbai (-0,14%) e Singapore (+0,22%). In rosso i contratti future sui listini europei, positivi invece quelli su Wall Street e sul Nasdaq di New York in assenza di dati macroeconomici rilevanti ad eccezione del calo della disoccupazione britannica dal 5 al 4,9%. L'accordo tra Usa e Iran spinge al ribasso le quotazioni del greggio (Wti -3,24% a 74,3 dollari e Brent --2,9% a 77,24 dollari al barile), del gas naturale (-4,44% a 40,06 euro al MWh) e dell'oro (-0,64% a 4.304 dollari l'oncia). In rialzo il dollaro, che si porta su nuovi massimi dal luglio del 2024 a 160,65 yen. Al contrario scende a 1,15 sull'euro e a 1,33 sulla sterlina. Si assesta a 70,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi con il rendimento annuo italiano in crescita di 1,5 punti al 3,63%, quello tedesco di 0,4 punti al 2,93% e quello francese di 0,9 punti al 3,67%. Sugli scudi a Tokyo i produttori di semiconduttori Screen Holding (+7,21%), Lasertec (+7,12%), Tokyo Electron (+4,74%) e Sumco (+4,05%). (ANSA).