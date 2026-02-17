(ANSA) - MILANO, 17 FEB - Borse di Asia e Pacifico contrastate, in una seduta caratterizzata da scarsi scambi a causa delle festività. L'azionario giapponese ha ampliato le perdite dopo la pubblicazione di dati deludenti sulla crescita economica, mentre l'Australia è stata sostenuta dai guadagni del gigante minerario Bhp. Tokyo cede così lo 0,42% mentre Sydney registra un +0,24%. I mercati di Cina, Hong Kong, Corea del Sud e Singapore sono rimasti chiusi per le festività del Capodanno lunare, mentre il lunedì festivo a Wall Street per il President's Day ha fornito pochi spunti ai mercati. Tanto le Borse europee, quanto i future su Wall Street sono negativi. Sul fronte macro, i primi dati di giornata segnalano in risalita al 2,1% l'inflazione in Germania. E' atteso poi a metà mattinata l'indice Zew che rileva il sentiment sull'economia tedesca. Dagli Stati Uniti è in agenda il dato sull'andamento della manifattura dello stato di New York. La lente della settimana è, soprattutto, a domani con i verbali della Fed sull'ultima riunione da cui potrebbero emergere indicazioni riguardanti il consenso interno su un possibile taglio dei tassi. (ANSA).