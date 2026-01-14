(ANSA) - MILANO, 14 GEN - Listini di Borsa brillanti in Asia e nel Pacifico all'indomani del dato sull'inflazione Usa, che lascia presagire possibili nuovi tagli dei tassi da parte della Fed. Tokyo ha guadagnato l'1,48%, Taiwan lo 0,76%, Seul lo 0,65% e Sidney lo 0,14%. In controtendenza Shanghai (-0,31%), ancora aperte Hong Kong (+0,54%), Mumbai (+0,04%) e Singapore (-0,1%). Positivi i future sull'Europa, negativi invece quelli su Wall Street in attese dei dati sulle vendite al dettaglio, delle abitazioni e sulle scorte di greggio negli Stati Uniti. Sui massimi l'oro (+1,09% a 4.636,59 dollari l'oncia) e soprattutto l'argento (+5,47% a 90,35 dollari l'oncia), scambiato per la prima volta sopra i 90 dollari. In calo il greggio (Wti -0,7% a 60,72) e il gas naturale (-2,06% a 30,83 euro al MWh). Scende a 63 punti secchi lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,1 punti al 3,48% e quello tedesco di 0,2 punti al 2,85%, mentre a livello valutario si segnala il calo del dollaro a 85,84 euro e 74,37 penny. Il biglietto verde si rafforza invece a 159,16 yen. Una circostanza, quest'ultima, che favorisce i titoli dei grandi esportatori sulla piazza di Tokyo, dai produttori di semiconduttori Lasertec (+5,2%) e Advantrest (+4,89%) agli automobilistici Nissan (+2,53%) e Suzuki (+1,96%). Bene anche l'elettronica con Nikon (+2,16%) e Panasonic (+1,23%). (ANSA).