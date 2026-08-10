(ANSA) - MILANO, 10 AGO - Seduta brillante per le principali borse di Asia e Pacifico dopo i dati sul mercato del lavoro negli Usa diffusi venerdì scorso. Con l'ipotesi che i 23mila posti di lavoro in luglio possa aprire la strada per un prossimo taglio dei tassi da parte della Fed Tokyo ha guadagnato il 2,08%, Taiwan l'1,59%, Seul lo 0,65%, mentre Sidney ha ceduto lo 0,33%. Ancora aperte Hong Kong (+0,76%), Shanghai (+0,44%), Mumbai (+0,11%) e Singapore (+1,05%). Negativi i contratti future sull'Europa e su Wall Street per effetto dello stallo nei negoziati tra Usa e Iran, con lo stretto di Hormuz che continua a restare chiuso spingendo le quotazioni del gas naturale (+2,2% a 56,77 euro al MWh). Piatto invece il greggio (Wti -0,22% a 78,01 dollari al barile). In rialzo l'oro (+0,72% a 4.349 dollari l'oncia), stabile il dollaro a 1,56 sull'euro e 1,35 sulla sterlina, mentre si rafforza a 158,42 yen. Sale a 76,7 punti lo spread tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 0,6 punti al 3,9%, quello tedesco di 0,7 punti al 3,14% e quello francese di 0,6 punti al 3,92%. Sugli scudi sulla piazza di Tokyo il comparto dei semiconduttori con Disco Corporation (+7,77%), Advantest (+6,03%) e Tokyo Electron (+4,07%). Lo yen debole favorisce gli automobilistici Suzuki (+3,81%), Nissan (+3,14%) e Subaru (+1,75%). (ANSA).