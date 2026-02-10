(ANSA) - MILANO, 10 FEB - Seduta positiva sui listini asiatici sui massimi grazie alla spinta arrivata dal rimbalzo dei tecnologici. Brilla ancora Tokyo (+2,28%) sull'onda dei risultati delle elezioni con la vittoria della premier Sanae Takaichi. Bene anche Hong Kong che guadagna lo 0,51% a mercato ancora aperto mentre sono poco mosse Shanghai +0,13% e Shenzhen (+0,13%). Corre lo yuan cinese ai massimi da maggio 2023 sulle indiscrezioni secondo le quali Pechino avrebbe chiesto alla banche di limitare nei loro portafoglio i titoli di Stato americani. Più deciso il rialzo di Taiwan (+2,06%), piatta Seul (+0,07%) . (ANSA).