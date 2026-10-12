(ANSA) - MILANO, 12 OTT - Borse Asia a ranghi ridotti in avvio di settimana, per la chiusura festiva di Tokyo in occasione della Giornata dello Sport. Gli occhi dei mercati sono comunque puntati sull'inflazione Usa in settembre attesa per mercoledì, all'indomani del dato in seconda lettura della Germania. Al via inoltre la stagione delle trimestrali, da Louis Vitton a JpMorgan, Goldman Sachs, Wells Fargo e Citigroup. Poco mossa Taiwan (-0,02%), Scivola Seul (-3,65%), sale invece Sidney (+0,76%). Ancora aperte Hong Kong (+0,14%), Shanghai (-0,55%), Mumbai (-0,78%) e Singapore (+0,25%). Positivi i future sull'Europa e sui listini Usa. Scende il greggio (Wti -0,71% a 91,15 dollari al barile), sale il gas (+0,91% a 82,18 euro al MWh, in lieve rialzo l'oro (+0,1% a 4.183,2 dollari l'oncia). In ribasso il dollaro a 1,12 sull'euro e 1,33 sulla sterlina, stabile invece a 158,32 yen. Apre in calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 107,6 punti, contro i 109 punti segnati venerdì scorso in chiusura di seduta. In ribasso di 2 punti al 4,55% il rendimento annuo italiano, di 1,8 punti al 3,46% quello tedesco e di 1,3 punti al 4,84% quello francese. In calo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 107,6 punti, con il rendimento annuo italiano In ribasso di 2 punti al 4,55%, quello tedesco di 1,8 punti al 3,46% e quello francese di 1,3 punti al 4,84%. Sotto pressione a Seul Lg (-7,78%), Samsung (-4%) e il produttore di semiconduttori Sk Hynix (-4,05%),mentre sulla piazza australiana corrono i bancari Westpac (+2,7%) e National Australia Bank (+2,26%). (ANSA).