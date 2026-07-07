(ANSA) - ROMA, 07 LUG - "Firmato il decreto del ministero della Cultura, di concerto con il ministero dell'Economia e delle Finanze, che aggiorna la disciplina del Tax Credit per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva. Grazie a questo atto si potranno aprire a breve le finestre 2026, dopo la registrazione degli organi di controllo". Lo annuncia in una nota la sottosegretaria alla Cultura Lucia Borgonzoni. "Un intervento necessario per rendere il sistema ancora più efficace - aggiunge -, garantire un utilizzo corretto delle risorse pubbliche e rafforzare uno strumento fondamentale per la crescita del comparto. Abbiamo introdotto regole più puntuali, potenziato i controlli, migliorato il monitoraggio della spesa e definito criteri ancora più chiari per l'accesso alle agevolazioni". L'obiettivo "è sia tutelare le imprese serie che investono e creano occupazione, sia assicurare che ogni euro pubblico produca valore per il settore e per il Paese. Continuiamo a lavorare per un comparto sempre più solido e competitivo, capace di valorizzare i talenti e consolidare il ruolo dell'Italia come punto di riferimento per le produzioni cinematografiche e audiovisive. Regole certe e trasparenza sono la base per far crescere il settore e dare stabilità agli operatori" conclude. (ANSA).