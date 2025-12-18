(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Possiamo dire che miglioriamo rispetto a ieri perché non ci sono i riscatti delle lauree, ma non ci sono le finestre". Così il senatore della Lega e relatore della manovra Claudio Borghi commenta a caldo la riformulazione del governo dell'emendamento con la stretta sulle pensioni, annunciando che "chiederemo al governo una riformulazione differente". "E' vero che si parla di tempi remoti in futuro pero penso che sia molto opportuno evitare di dare adito a dubbi", ha spiegato Borghi. (ANSA).