(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Il tredicesimo pacchetto, qualora firmasse Giorgetti, è coperto dal decreto dell'anno scorso: qualora invece si volesse fare un decreto per il 2027, cosa che io sconsiglio, a quel punto c'è una contrarietà politica che è stata raccontata e data come mandato al congresso della Lega". Così il senatore della Lega, Claudio Borghi, entrando al Copasir, dove sarà illustrato il tredicesimo pacchetto di aiuti a Kiev. "Ma perché dovrebbe cadere il governo? Si può anche pensare che se non si è d'accordo non si fanno determinate cose", ha aggiunto Borghi. (ANSA).