(ANSA) - ROMA, 15 NOV - Come stanno andando i tavoli tematici del centrosinistra, in particolare sul reddito di cittadinanza? "Stanno andando molto bene, senza ombra di dubbio. Ci sono alcuni nodi politici che devono essere risolti, e noi non abbiamo alcuna preclusione. Dobbiamo garantire il reddito ma anche capire dove prendere le risorse, introducendo elementi di giustizia. Ecco perché noi insistiamo con una patrimoniale, che vorrei chiamare contributo di solidarietà per i patrimoni sopra i 5,4 milioni di euro". Lo dice Angelo Bonelli, co-portavoce di Europa verde e deputato di Avs, a margine della festa dei 40 anni dei Verdi a Roma. "In maniera molto pacata vorrei dire a Giuseppe Conte - prosegue - che non affrontare questo tema sarebbe sbagliato, perché noi siamo nella condizione di poter aiutare i ceti sociali più deboli" e "non possiamo pensare di fare quello che ha fatto la destra, ovvero tagliare la sanità, la scuola, il trasporto, gli interventi sulle politiche climatiche perché non ci sono i soldi e devono pagare sempre i soliti noti, ovvero i pensionati, il ceto medio e tutti coloro i quali portano avanti l'Italia". (ANSA).