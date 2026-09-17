(ANSA) - ROMA, 17 SET - "In 4 anni Meloni sul tema climatico e energetico ha sabotato in Ue e in Italia tutte le politiche ambientali e climatiche. Ha costruito una politica energetica che, basandosi tutta sul gas, è responsabile del caro energia, ha ripreso le trivellazioni. Ha fatto diventare più ricchi i petrolieri e le società energetiche e più poveri gli italiani. Dopo la marchetta elettorale sul bollo auto da Cetto La Qualunque, questa mano tesa a lavorare insieme è incomprensibile. Dobbiamo fare solo opposizione a un governo che fa male all'Italia. E costruire l'alternativa". Così Angelo Bonelli interpellato dall'ANSA sulla lettera di Elly Schlein. (ANSA).