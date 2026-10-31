(ANSA) - FOGGIA, 31 OTT - Violente precipitazioni hanno interessato dalla scorsa notte il Foggiano, in particolare i territori di Poggio Imperiale e Lesina, le cui arterie stradali sono state interessate da fango e detriti. "Le precipitazioni particolarmente intense - sottolinea anche attraverso i profili social istituzionali del comune il sindaco di Poggio Imperiale Alessandro Liggieri - in alcuni tratti delle strade provinciali del territorio hanno trascinato fango e detriti sulla carreggiata". Il primo cittadino raccomanda "la massima prudenza anche su tutte le altre arterie provinciali e comunali extraurbane, dove potrebbero verificarsi situazioni di pericolo legate alla presenza di acqua, fango e detriti". Le violente precipitazioni sono state accompagnate anche da una grandinata che ha provocato danni nei campi. A Lesina da ieri sera sera fino alle 3 del mattino "è caduta una vera e propria bomba d'acqua - ha detto la sindaca Alessandra Matarante - Diversi appartamenti al piano terra, una decina circa, sono stati invasi dall'acqua così come alcune attività commerciali. I volontari della protezione civile con le idrovore hanno drenato l'acqua e i residenti sono potuti rientrare nelle abitazioni". (ANSA).