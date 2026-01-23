(ANSA) - MILANO, 23 GEN - Le azioni americane hanno subito deflussi per quasi 17 miliardi di dollari nella settimana in cui il presidente Donald Trump ha alzato i toni sulla Groenlandia e minacciato l'imposizione di nuovi dazi all'Unione Europea. I conti sui deflussi, calcolati nei sette giorni chiusi mercoledì 21 settembre, sono di Bank of America, che cita i dati di Epfr Global, principale provider di dati sui flussi nei fondi e sull'asset allocation, riferisce l'agenzia americana Bloomberg. Nello stesso arco di tempi, che precede l'abbassamento dei toni su Groenlandia e dazi, i fondi azionari europei hanno registrato la maggior raccolta da un mese e mezzo e quelli giapponesi la più alta dallo scorso ottobre. L'imprevedibilità delle politiche di Trump non pesano solo sull'azionario americano, che pure ha recuperato in Borsa buona parte delle perdite registrate in questa settimana di tensione, ma anche sul dollaro, che invece fatica a recuperare terreno. (ANSA).