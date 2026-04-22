- WASHINGTON, APR 22 - Boeing prevede di aumentare la produzione del suo aereo più venduto, il 737 Max, portandola dalle 42 unità mensili attuali alle 47 di questa estate, in una mossa obbligata per arginare le perdite del gruppo, i cui conti sono in miglioramento. Il numero uno Kelly Ortberg, parlando con la Cnbc, ha detto che la compagnia sta "ricevendo riscontri molto positivi sulla qualità" degli aerei da parte dei clienti e che "tutto procede secondo i piani". Nel primo trimestre, Boeing ha registrato una perdita di 20 centesimi per azione, al netto delle voci straordinarie, contro la stima di un rosso di 83 centesimi, su ricavi cresciuti del 14%, a 22,22 miliardi di dollari, a fronte di 21,78 miliardi di previsione. Boeing, in particolare, ha registrato miglioramenti in tutti i suoi settori di attività nel primo trimeste, inclusa la tormentata unità degli aerei commerciali. Ulteriori aumenti di produzione del Max sono legati all'apposito via libera della Federal Aviation Administration (Faa), a seguito del grave distacco di un pannello di chiusura della fusoliera avvenuto a gennaio del 2024. Ortberg, inoltre, ha riferito che l'azienda non sta riscontrando rallentamenti negli ordini di aerei dallo scoppio di fine febbraio della guerra in Medio Oriente. "Malgrado le sfide, sono orgoglioso di come il nostro team si sia compattato e abbia lavorato per superarle, permettendoci di rimanere in linea con il piano stabilito per l'anno", ha scritto Ortberg, alla guida del gruppo da agosto del 2024, in una nota ai dipendenti.