(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Un blocco stradale è stato messo in atto alle 5 di questa mattina da alcuni manifestanti aderenti alla "Rete No America's Cup' tra via Diocleziano e via Enea nel quartiere di Bagnoli a Napoli. I manifestanti hanno bloccato il transito dei camion, tra cui quelli diretti al cantiere dove stanno per essere realizzate le opere per l' America's Cup mentre hanno consentito il passaggio delle auto delle persone che erano dirette ai luoghi di lavoro. " Non c'è nessuna Valutazione d'impatto ambientale, nessun progetto sulla successiva rimozione delle opere della Coppa America. Tutto questo con centinaia di camion tutti i giorni a complicare la viabilità in una zona rossa in crisi bradisismica", hanno detto i manifestanti. "Inoltre si sono sottratti a qualsiasi confronto con la popolazione", hanno proseguito i manifestanti annunciando una mobilitazione per il giorno 7 febbraio. (ANSA).