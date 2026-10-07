(ANSA) - TORINO, 07 OTT - Tensioni si sono registrate questa sera a Torino durante il corteo pro Pal partito dal Campus Einaudi. I manifestanti sono stati bloccati dagli sbarramenti delle forze dell'ordine. Dopo circa un'ora di fronteggiamenti sono stati lanciati alcuni oggetti e una torcia da segnalazione contro gli agenti e la polizia ha risposto usando l'idrante. Il corteo era formato da 200 persone, e man mano si è sciolto annunciando un nuovo appuntamento per il corteo regionale di sabato. (ANSA).