(ANSA) - PESCARA, 30 AGO - Continua a preoccupare la situazione incendi in Abruzzo, in particolare sul monte Morrone. Messa in sicurezza la zona intorno al comune di Roccacasale, l'attenzione si sposta ora sul Colle delle Vacche, dove i soccorritori hanno dovuto mettere in salvo recuperandoli con un elicottero 11 soccorritori, 6 militari del nono reggimento alpini dell'Aquila, 3 volontari della protezione civile e 2 vigili del fuoco, che erano rimasti bloccati con i loro mezzi tra fiamme alte due metri. Un elicottero della Protezione Civile li ha recuperati e trasportati al campo sportivo di Roccacasale. A decidere l'evacuazione sarebbe stato il direttore delle postazioni di spegnimento, un dirigente dei vigili del fuoco. I mezzi, secondo quanto si è appreso del valore complessivo di circa 2 milioni di euro, non sono stati portati in salvo. Sempre nello stesso versante, c'è preoccupazione perché le fiamme si stanno avvicinando pericolosamente a un'azienda pirotecnica e un maneggio a Bagnaturo, frazione del comune di Pratola Peligna. In altre frazioni, soprattutto nella stessa Bagnaturo, è scattata l'allerta anche per la fuliggine. Un nucleo familiare composto da due persone ha deciso di sua spontanea volontà di allontanarsi da casa. Il sindaco di Pratola Peligna, Antonella Di Nino, ha effettuato un sopralluogo per sincerarsi della situazione. (ANSA).