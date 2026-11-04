(ANSA) - NAPOLI, 04 NOV - Dall'alba la Polizia di Stato, con il coordinamento della Procura Distrettuale Antimafia di Napoli, sta conducendo un'attività di polizia giudiziaria nei confronti di esponenti di tre sodalizi camorristici attivi nel quartiere napoletano di Pianura. In particolare personale della Squadra Mobile di Napoli, con l'ausilio del commissariato Pianura, sta dando esecuzione a un provvedimento cautelare nei confronti di ventotto soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di associazione di stampo mafioso, estorsione, traffico di stupefacenti, spaccio di stupefacenti, detenzione e porto abusivi di armi da fuoco, vendita abusiva di armi da fuoco, aggravati dal metodo mafioso. I dettagli dell'operazione verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa indetta dal procuratore della Repubblica di Napoli, che si terrà in procura alle ore 10. (ANSA).