(ANSA) - NAPOLI, 16 SET - Fruttavano 450mila euro al mese, le piazze di spaccio del rione Traiano, nell'area occidentale di Napoli, in cui all'alba i carabinieri, coordinati dalla Direzione distrettuale Antimafia, hanno eseguito 31 misure cautelari, nei confronti di altrettanti affiliati ai clan Petrone-Puccinelli, alcuni anni fa (nel 2017) già oggetto di una analoga operazione. Sequestrati anche 55mila euro in contanti, un Rolex da 11mila euro e anche una collana di diamanti. Il blitz è stato oggetto di una conferenza stampa in Procura, a Napoli, a cui hanno preso parte, il procuratore Nicola Gratteri, il procuratore aggiunto Sergio Amato, il generale Biagio Storniolo, e i vertici del carabinieri di Bagnoli. La tecnica di spaccio era quella del 'just in time', ha spiegato il generale Storniolo, "la droga era custodita altrove e veniva trasferita solo poco prima della cessione". Le cantine delle palazzine di edilizia popolare sono state letteralmente sequestrate ai legittimi proprietario per realizzare i cosiddetti "bunker" monitorati da sofisticati sistemi di videosorveglianza, dove oltre alla vendita era concesso anche il consumo. La struttura era particolarmente sofisticata: ciascuna piazza di spaccio - in funzione h24 - era affidata a una famiglia. C'erano le vedette (mai impiegate sempre negli stessi punti di vendita) e ai pusher (impiegati in turni di otto ore) era concesso anche lo straordinario. "Penetrare quel sistema non è stato facile", ha detto il tenente colonnello Giuseppe Musto, comandante del Gruppo Napoli. Stamattina, nel blitz, sono stati impiegnati i "cacciatori", il nucleo cinofili e anche gli elicotteri. Altra particolarità emersa dalle indagini è la formazione: i pusher anziani insegnavano alle nuove leve come tagliare la droga, per esempio, per avere guadagni più consistenti. C'erano anche coloro che si occupavano del controllo dei sistemi di videosorveglianza: il loro compito era tenere sotto controllo le aree di spaccio e individuare e segnalare le forze dell'ordine. (ANSA).