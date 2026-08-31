(ANSA) - GENOVA, 31 AGO - Visita alla casa circondariale di Marassi di una delegazione dei Radicali Italiani guidati dal presidente Filippo Blengino. "Un carcere che rispecchia la realtà penitenziaria del nostro Paese - ha detto Blengino al termine della visita -. Un sovraffollamento che è notevole e si fa sentire soprattutto con questo caldo con un peso sostanziale sulla pelle dei detenuti e dei detenenti". Quello dei Radicali è un vero e proprio tour lungo le carceri italiane per fotografare lo stato dei detenuti e delle strutture. "Questo è un carcere che soffre non solo un sovraffollamento importante, ma anche una carenza di personale notevole sia per quanto riguarda la Polizia Penitenziaria che per quanto riguarda gli educatori". A fronte di una popolazione carceraria di 698 detenuti, dei quali 151 in attesa di giudizio e una capienza reale di 535, ben il 60% sono gli stranieri "con un solo educatore" sottolinea Blengino che dopo Genova visiterà Rebibbia e Poggioreale. "Un carcere, quello di Genova, in cui il personale riesce a sopperire alle gravissime mancanze dello Stato. E rispetto ad altre strutture anche più moderne del nostro Paese con problemi strutturali inferiori. Ad esempio nelle celle da 6 esiste il bagno ed esiste la doccia, un unicum molto raro". Dai dati emerge anche una mancanza di personale con 237 agenti attivi a fronte dei 264 che dovrebbero essere in pianta organica. "Tra i dati allarmanti spicca la presenza di tanti giovanissimi, quasi tutti stranieri ex minori non accompagnati, con sulle spalle disagi psichiatrici molto forti e lo si nota dai tagli sulle braccia e dagli sguardi spesso assenti". Molti i diciottenni mentre il più anziano, conclude Blengino "ha 85 anni, ma alcune settimane fa c'era un detenuto di 97 anni". (ANSA).