(ANSA) - ROMA, 31 OTT - Un bimbo di un anno e mezzo è morto soffocato da un pezzo di mela mentre stava cenando con i genitori in un'abitazione nella zona de La Storta, estrema periferia nel quadrante Nord di Roma. Il frammento di mela gli ha ostruito le vie respiratorie. Immediata la richiesta di soccorso dei familiari e la corsa in ambulanza. Il piccolo è morto prima dell'arrivo in ospedale. La tragedia è avvenuta mercoledì 28 ottobre, come riportato da diversi organi di informazione. Il bambino stava mangiando quando un boccone gli è andato di traverso, bloccando il passaggio dell'aria. Immediata la richiesta d'aiuto da parte dei familiari al numero unico per le emergenze e la corsa d'urgenza in ambulanza verso il policlinico Agostino Gemelli. Nonostante la tempestività dei soccorsi e i tentativi dei medici a bordo dell'ambulanza, per il bambino non c'è stato nulla da fare: è morto poco prima dell'arrivo in ospedale e vani sono stati i tentativi di rianimarlo. I carabinieri, che indagano sull'accaduto, hanno ricostruito la dinamica dell'incidente. La notizia della tragedia si è diffusa soltanto nelle ultime ore, in prima battuta nel territorio della Tuscia, terra d'origine della famiglia. Il padre del bambino è originario di Vitorchiano, nel Viterbese, dove vivono i nonni. La comunità si è stretta attorno ai genitori, una famiglia lì molto conosciuta. Il sindaco Ruggero Grassotti ha espresso la vicinanza della città alla famiglia parlando di un dolore profondo che ha colpito tutta la comunità. (ANSA).