(ANSA) - POLLA (SALERNO), 04 SET - Un bambino di due anni, residente a Polla, nel Salernitano, è stato trasferito al Santobono di Napoli dopo avere ingerito accidentalmente un solvente utilizzato per la pittura. Il piccolo, le cui condizioni sono gravi, era stato inizialmente portato al pronto soccorso dell'ospedale "Luigi Curto" di Polla. Dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasferimento a Napoli. Il bambino è stato trasportato in elicottero nel corso della serata, con il mezzo decollato dal campo sportivo "Medici" di Polla. Il piccolo è ricoverato e il suo quadro clinico è seguito dai sanitari, anche in considerazione della tossicità della sostanza ingerita. Secondo quanto si apprende, l'episodio sarebbe avvenuto in un momento di distrazione dei genitori. (ANSA).