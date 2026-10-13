(ANSA) - MILANO, 13 OTT - E' in condizioni stabili, sta "complessivamente bene e respira autonomamente" il neonato trovato ieri in un sacchetto di plastica a Cinisello Balsamo ed ora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva neonatale del Niguarda di Milano. "È assistito con grande amore dal personale dell'ospedale. Ora aspettiamo che inizi a succhiare il latte, speriamo che accada nelle prossime ore" ha spiegato l'assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso che con il personale dell'ospedale ha condiviso la scelta del nome. "Vorremmo chiamarlo Leone" come il Santo Padre, ha rivelato, facendo un appello alle neomamme a partorire in ospedale. "È possibile rivolgersi a un ospedale, essere assistite durante il parto e scegliere di non riconoscere il proprio bambino, mantenendo l'anonimato nei modi previsti dalla legge. La madre che ha abbandonato il figlio in mezzo alla strada - ha ricordato - avrebbe potuto fare questo. Sarebbe stato molto meglio per la salute di entrambi". (ANSA).