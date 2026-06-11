(ANSA) - GENOVA, 11 GIU - "Ancora non abbiamo elementi precisi" e "non sappiamo ancora la data. Faremo un tavolo Sicurezza con il sindaco prima". Lo ha detto all'ANSA il prefetto di Imperia Antonio Giaccari in merito all'ipotesi di una cerimonia privata per i funerali di Beatrice, la bimba di 2 anni la cui morte è stata imputata ai maltrattamenti da parte di Emanuel Iannuzzi, 42 anni, e alla madre della bambina Emanuela Aiello, 44 anni. Entrambi infatti sono in carcere accusati di maltrattamenti aggravati dalla morte della minore. Sia Emanuela Aiello che il padre naturale di Beatrice Maurizio Rao, che si trova in carcere per altra causa, hanno ottenuto dalla procura il nulla osta a partecipare alla cerimonia. L'ipotesi di un funerale a porte chiuse è stata avanzata per motivi di ordine pubblico. (ANSA).