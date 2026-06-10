(ANSA) - GENOVA, 10 GIU - Emanuela Aiello, 44 anni, in carcere con l'accusa di maltrattamenti alla figlia seguiti dalla morte in concorso con il compagno Emanuel Iannuzzi, 42 anni, anche lui in carcere ha chiesto, e ottenuto, di poter partecipare ai funerali della bambina. La richiesta è stata inoltrata nei giorni scorsi al gip di Imperia, che ha dato parere favorevole. La data delle esequie della bimba non è stata ancora fissata, in assenza di nulla osta: la Procura lo concederà dopo il deposito della relazione definitiva del medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo dio Beatrice. La notizia è stata anticipata dal Secolo XIX. Ai funerali parteciperà anche il padre biologico della bambina, Maurizio Rao, a sua volta detenuto a Sanremo per altri reati oltre che perché accusato dall'ex moglie di maltrattamenti. La cosa potrebbe complicare l'organizzazione del funerale, organizzazione che potrebbe essere presa in carico dalla Prefettura di Imperia. E non è escluso che i funerali vengano celebrati a porte chiuse. (ANSA).