(ANSA) - PALERMO, 25 AGO - Sono 17 gli individui sottoposti a profilassi con antibiotico e vaccino contro la difterite. A loro sono risaliti i tecnici dell'Asp di Palermo dopo l'indagine epidemiologica, tuttora in corso, che ha lo scopo di ricostruire i contatti con la la piccola Anna Rosa, deceduta nei giorni scorsi per difterite. Intanto, le vaccinazioni di siero esavalente per i bambini e richiami per gli adulti procedono a ritmo sostenuto nei nove centri per le vaccinazioni palermitani. Dopo il decesso per difterite della piccola Anna Rosa, in molti si stanno riversando negli ambulatori per la copertura vaccinale contro le gravi malattie. Solo ieri, rispetto allo stesso giorno del 2025, la percentuale di siero esavalente inoculato è aumentata del 70%, mentre il ricorso al vaccino dTaP (difterite, tetano e pertosse), la versione per adulti che prevede dosi ridotte per i richiami, è cresciuto del 211% in un solo giorno. Secondo i dati dell'Asp di Palermo, dal 20 al 24 agosto, in tutti i nove centri vaccinali sono state inoculate 277 dosi di esavalente, 111 richiami (dTaP), 188 vaccini dTaP più Ipv, iniezione combinata di richiamo per adulti che protegge da difterite, tetano, pertosse e poliomelite, e 97 DTaP più Ipv, il vaccino combinato in età pediatrica che protegge da difterite, tetano e pertosse. Messi a confronto, martedì 25 agosto 2026 e lunedì 25 agosto 2025, le differenze sono notevoli: esavalente 190 (oggi) contro 112 del 2025, dTaP 53 contro 17, DTap+Ipv 74 contro 21 e dTaP+Ipv 108 su 31. (ANSA).