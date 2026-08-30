(ANSA) - CASERTA, 30 AGO - Rapita dalla casa-famiglia dove era stata collocata appena 40 giorni prima, dopo essere stata tolta ai genitori perché tenuta in condizioni igienico-sanitarie considerate altamente a rischio. È giallo sulla scomparsa di una bambina di soli cinque mesi, portata via da sconosciuti nella notte tra venerdì 28 e sabato 29 agosto da una struttura autorizzata di Caserta. Il caso farebbe seguito, secondo quanto scrive il quotidiano Il Mattino che riferisce la notizia, a quello di altri quattro minori, tutti fratelli della piccola, che sarebbero stati a loro volta sottratti in maniera forzata dalla casa-famiglia e che, secondo quanto riferisce la legale a cui erano stati affidati i bambini nella qualità di tutrice, l'avvocata Simona Molisso, oggi sarebbero stati trasferiti in Romania. I primi quattro bambini furono allontanati dalla famiglia d'origine di etnia rom nel maggio dello scorso anno dopo un controllo effettuato dalle autorità in un campo nomadi posto tra il quartiere napoletano di Pianura e la vicina Quarto. Il provvedimento fu poi confermato dal tribunale nel giugno successivo. La piccola di cinque mesi di cui si sono perse le tracce tra venerdì e sabato scorsi, fu invece trovata, durante un controllo dei carabinieri ad un'auto nel quale c'erano anche i genitori, su un sediolone circondata da ferraglia e scarti vari. (ANSA).