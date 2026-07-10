(ANSA) - ARRONE (TERNI), 10 LUG - Paura giovedì sera ad Arrone, piccolo centro della Valnerina, dove nell'area degli impianti sportivi una bimba di 4 anni è stata aggredita da quello che per il sindaco era un lupo. Che, spuntato dal parcheggio, l'avrebbe raggiunta mentre stava giocando vicino ad un albero e morsa alle spalle, addentato la maglietta, per poi - riferiscono i testimoni - trascinarla per qualche metro. L'intervento e le urla delle numerose persone presenti - si tratta di un luogo di ritrovo del paese - hanno messo in fuga l'animale, poi avvistato nel centro del borgo e nei pressi della statale Valnerina. Sul posto, i carabinieri - anche con personale della forestale - e la Usl Umbria 2. Contattato, il sindaco di Arrone Fabio Di Gioia non ha dubbi: "È stato un lupo e, quando si è allontanato verso il centro del paese, l'ho visto in via del Castello". "Sono stati momenti di grande tensione" ha aggiunto. "La Regione Umbria, carabinieri e Usl sono al corrente della situazione - ha assicurato il sindaco - e a breve avremo un vertice in prefettura per capire la situazione e agire di conseguenza. C'è sicuramente preoccupazione". (ANSA).