(ANSA) - BERLINO, 25 FEB - Il ministro della Cultura tedesco Wolfram Weimar farà sostituire la direttrice artistica della Berlinale, l'americana Tricia Tuttle, dopo le polemiche su Gaza avvenute nel weekend della premiazione. Lo scrive Bild, che parla di pressioni del cancelliere Friedrich Merz. Alla premiazione di 'Chronicles from Siege', dell'attivista palestinese Abdallah Alkhatib, quest'ultimo ha tenuto un discorso contro Israele e contro la Germania sul palco. Tuttle, una settimana prima, aveva posato in alcune foto con lo staff del film, che esibiva la bandiera palestinese e alcune kefiah. La direttrice sarebbe d'accordo che serva un nuovo inizio. (ANSA).