(ANSA) - BERLINO, 02 SET - Un'esplosione è avvenuta questa mattina attorno alle 5 alla stazione centrale di Augusta, in Germania, dove è in corso un intervento della polizia. Lo riporta la Bild, secondo cui un oggetto finora non identificato è esploso in un passaggio interno di un edificio. Due persone hanno riportato lievi ferite da shock acustico, secondo quanto riferito. Anche i vetri delle finestre sarebbero stati danneggiati dall'esplosione. La causa dell'esplosione è ancora sconosciuta. (ANSA).