(ANSA) - VENEZIA, 18 APR - Alcuni biglietti con scritte offensive sono stati attaccati con del nastro adesivo nella notte alle vetrine della sede elettorale di Simone Venturini, candidato sindaco di Venezia per il centrodestra, in Campo Santa Marina nel centro storico. "Abbiamo denunciato fin dall'inizio il clima pesante di questa campagna elettorale — dichiara Venturini — alimentato da un rancore e da un odio ingiustificato nei confronti della nostra coalizione. Quanto accaduto stanotte a Campo Santa Marina è la prova tangibile di una deriva che tenta di sostituire il confronto democratico con l'insulto, le minacce e l'intimidazione. Voglio essere chiaro: non cambieremo di un millimetro. Le nostre idee e il nostro progetto per Venezia evidentemente danno fastidio a chi non ha altri argomenti se non il vandalismo e l'intimidazione. Non ci facciamo impaurire da chi usa la violenza per coprire l'assenza di contenuti". Venturini chiede infine a tutte le forze politiche in campo di "abbassare i toni e riportare il confronto sui contenuti, sulle idee, sul futuro della città. Chi vandalizza non fa parte della nostra idea di Venezia". (ANSA).