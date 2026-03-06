(ANSA) - VENEZIA, 06 MAR - È il compositore e performer giapponese Keiji Haino, poeta del rumore, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Musica 2026 per il suo contributo pionieristico ai linguaggi dell'improvvisazione e della sperimentazione contemporanea. Il Leone d'argento va alla compositrice e organista canadese Sarah Davachi, una delle voci più interessanti della scena musicale contemporanea, incentrata sull'ibridazione di linguaggi elettronici e acustici. Lo ha deciso il Cda della Biennale di Venezia su proposta di Caterina Barbieri, direttrice del Settore Musica. La consegna al Festival Internazionale di Musica Contemporanea (10-24 ottobre). (ANSA).