(ANSA) - ROMA, 30 APR - La Biennale di Venezia, dopo le dimissioni odierne della Giuria Internazionale della 61. Esposizione Internazionale d'Arte, ha deciso di istituire due Leoni dei Visitatori, cioè votati da coloro che visiteranno la mostra, e di spostare la cerimonia di premiazione dal 9 maggio al 22 novembre, giorno di chiusura della manifestazione. I Leoni sono dedicati al miglior partecipante della 61. Esposizione e alla migliore Partecipazione Nazionale della 61. Esposizione. A quest'ultima - si spiega - concorrono tutte le Partecipazioni Nazionali presenti, come da lista ufficiale, per cui anche Russia e Israele. (ANSA).