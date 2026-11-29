(ANSA) - TORINO, 29 NOV - Nel bicchiere appoggiato sul bancone accanto alla tazzina di caffè non c'era acqua ma liquido per lavastoviglie: dopo aver ingerito la sostanza, una donna di 53 anni è stata ricoverata in ospedale a Torino con gravi lesioni al cavo orale, all'esofago e allo stomaco. La colpa - riporta l'edizione locale del quotidiano la Repubblica - è di una disattenzione di chi le ha servito il caffè con lo 'shottino': al posto di versare la bottiglia dell'acqua frizzante ha preso quella in cui era stato travasato il detersivo per la lavastoviglie, praticamente identica. I fatti sono avvenuti mercoledì scorso, un un bar della zona nord della città. Il liquido era trasparente e inodore, pur essendo caustico nel caso in cui venga ingerito: la cliente se n'è accorta poco dopo, prima sentendo un sapore strano in bocca e poi iniziando a rimettere. Ma il il detersivo ormai era stato ingerito ed era arrivato fino allo stomaco. Così è stato chiesto l'intervento del 118 e la donna è stata portata al pronto soccorso del Maria Vittoria e quindi ricoverata nel reparto di Medicina. Il titolare del bar e il dipendente al bancone, che hanno ammesso l'errore, potrebbero essere accusati di lesioni colpose. La donna si è rivolta a un avvocato, che ha scelto di non depositare ancora una denuncia, in attesa di leggere i referti dei medici. Intanto ha inviato una lettera di diffida al locale per chiedere un risarcimento. La sua assistita al momento non può ancora ingerire cibi solidi per bocca. (ANSA).