(ANSA) - WASHINGTON, 23 SET - Il Segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, ha annunciato che Washington e Pechino hanno concordato una proroga di due mesi della tregua commerciale, in scadenza il 10 novembre. Dopo i colloqui di domenica con il vicepremier cinese He Lifeng, Bessent ha affermato che le due maggiori economie mondiali hanno deciso di prolungare "la distensione economica tra i due Paesi, che doveva terminare il 10 novembre. Tale periodo sarà esteso fino al 10 gennaio". (ANSA).