(ANSA) - ASHEVILLE, 31 AGO - L'Iran "prende sul serio le sanzioni". Lo ha detto il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, assicurando che "l'economia iraniana non deve necessariamente collassare, deve solo rinsavire", in merito al D-Day economico annunciato la scorsa settimana contro Teheran. "Continueremo a esercitare la nostra pressione"; ha aggiunto. Risolvere il nodo Teheran è anche un modo per "riportare stabilità" nell'economia mondiale. Bessent ha ringraziato l'Europa per il "forte sostegno" sulle misure economiche chieste dagli Usa contro l'Iran. Il sostegno, dopo la riunione di coordinamento del G7 e poco prima dei lavori del G20 Finanze di Asheville, in North Carolina, è stato confermato anche dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, senza scendere nei dettagli. (ANSA).