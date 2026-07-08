(ANSA) - ROMA, 08 LUG - "Una riforma del reclutamento dei professori universitari è legge. Un cambio necessario: meno burocrazia, più merito, più autonomia per gli Atenei, insieme a maggiori risorse e responsabilità. Introduciamo anche la valutazione della didattica, perché la qualità dell'università passa dalla qualità di chi insegna. Reclutare meglio significa avere docenti sempre più qualificati e offrire ai nostri studenti una formazione all'altezza delle sfide del futuro". Così la ministra dell'Università Anna Maria Bernini sui social. (ANSA).